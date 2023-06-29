إيران تُرحب بتطوير العلاقات مع مصر والمغرب

رحبت "طهران" بتطوير وإعادة العلاقات مع دول المنطقة والعالم الاسلامي بما في ذلك مصر والمغرب البلد المُسلم والشقيق، حسبما أفاد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان.

اقرأ أيضا.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

ووفقًا لما ذكرته وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الخميس، قال أمير عبد اللهيان، لدى استقباله سفراء الدول الإسلامية المُقيمين في طهران بمُناسبة عيد الأضحى المبارك، في مبنى وزارة الخارجية "إن الحج، بالإضافة إلى أنه يحمل رسالة وآثارًا معنوية خاصة، يعد فُرصة لنا كدبلوماسيين لاستغلال أجواء الحج الإبراهيمي أكثر من أي وقت مضى للتركيز على القضايا التي تمسّ العالم الإسلامي، وإيلاء الاهتمام الخاص بها، بما في ذلك قضية وحدة الأمة الإسلامية".

وشدّد الوزير الإيراني على أولويات السياسة الخارجية للحكومة الـ13، التي تتمثل "في إيلاء الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي وبلدان المنطقة".

إعادة العلاقات بين السعودية وإيران:

وأضاف: "نحن سعداء بأننا تمكنا في الأشهر الأخيرة من إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حالتها الطبيعية من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوض".

وتابع أنه "لا شك أن أعداء العالم الإسلامي قد وضعوا خططًا واسعة لتقسيم الدول الإسلامية، ويجب أن تتركز كل جهودنا على إحباط مُخططات أعداء الإسلام، واللوبي الصهيوني في العالم لتقسيم الدول الإسلامية، بما في ذلك تركيزهم خلال الأسابيع الأخيرة على القضية السودانية لإحداث حرب أهلية وتقسيم هذا البلد".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد أمير عبد اللهيان أنّ "قضيّة فلسطين ما زالت هي القضية الرئيسية وأولوية العالم الإسلامي".