فرنسا تدفع بـ 40 ألف شرطي للسيطرة على أعمال العنف .. فيديو

دفعت السلطات الفرنسية بـ 40 ألف شرطي، اليوم الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال الشغب المرتبطة بمقتل شاب جزائري.

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واندلعت مظاهرات شارك فيها مئات المتظاهرين الفرنسيين، في مسيرة بضواحي باريس بعد مقتل شاب عربي برصاص أحد أفراد الشرطة، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفريقهم .

وأعلن المدعي العام الفرنسي في نانتير باسكال براش، أن الشرطي الدرّاج البالغ 38 عامًا، المتهم بقتل الفتى سيمثل أمام قاضي تحقيق لتوجيه تهمة قتل شاب في نانتير الثلاثاء، خلال عملية تدقيق مروري.

أعمال الشغب في فرنسا



وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام، وأوقفت الأجهزة الأمنية الفرنسية مساء الأربعاء، نحو 180 شخصًا من المتظاهرين، فيما أُصيب 170 شرطيًا ودركيا.