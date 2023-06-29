20 مليار دولار خسائر متوقعة للسويد بعد حرق المصحف

قدر أبوبكر الديب الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى أن يكلف تفعيل سلاح المقاطعة التجارية والاقتصادية من الدول والشعوب العربية والإسلامية ضد السويد بعد واقعة حرق المصحف الشريف ما يقارب من 20 مليار دولار عبارة عن 5 مليارات تبادل تجارى مع الدول العربية ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية وكذلك 10 مليارات استثمارات متبادلة مع العالم الإسلامى لتكون عبرة للدول التى تتبنى الإساءة للقرآن الكريم والدين الإسلامى الحنيف، مؤكدا أنه سلاح فعال للغاية.

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أبوبكر الديب

وأوضح أبوبكر الديب أن الاقتصاد السويدى يعتمد بشكل كبير على التبادل التجارى والاستثمارى مع الدول العربية والإسلامية ولذا فإن غضب الشعوب الإسلامية خاصة على استفزازهم وحرق كتابهم المقدس القران الكريم أكثر من مرة فى حماية الشرطة وعدم معاقبة من يقوم بحرق المصحف الشريف سيعد ضربة كبرى للاقتصاد السويدى.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى السويدى العربى والإسلامى يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول فى التبادل التجارى مع السويد، تليها الإمارات، ثم قطر بالمرتبة الثالثة ما يهدد اقتصاد السويد التى يعانى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 الف عقوبة أمريكية أوروبية على روسيا كما تحتاج السويد لصوت تركيا الإسلامية للانضمام للناتو وهذه الأحداث تصعب من المهمة التى ترفضها تركيا بالأساس الا بشروط.

السويد

وأضاف الديب أن العديد من الدول والجهات الدولية استنكرت تصرفات السلطات السويدية وسماحها بإحراق نسخة من القرآن الكريم حيث اجتاح اجتاح العالم الإسلامى غضب عارم بسبب واقعة إحراق القرآن أمام السفارة التركية فى ستوكهولم.

وقال إن الاقتصاد السويدى يعانى عدة مشكلات إذ أكدت وزيرة مالية السويد قبل عدة أشهر دخول الاقتصاد السويدى فى مرحلة ركود أعمق وأطول أمدا عما هو متوقع العام الجارى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذى يؤدى إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر والشركات مضيفة أنه من الواضح أن السويد على أبواب الوضع الاقتصادى الأسوأ وسيكون ذلك صعبا على كثير من الأسر ومن المتوقع أن يكون الركود أعمق وأطول من التوقعات الواردة فى مشروع قانون الميزانية ويبدو أنه سيصل إلى الذورة فى العام 2024 وان الآفاق الاقتصادية بالنسبة للأسر السويدية أصبحت قاتمة بشكل متزايد كما تعانى البلاد من مستويات فساد عالية وتشهد السويد عدد كبير لحالات إفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصلت لمستوى قياسى فى 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار حيث اوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتمانى السويدية يو.سى، أن عدد حالات الإفلاس فى السويد وصل خلال النصف الثانى من العام الماضى لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

السويد

وقال إن منظمات شعبية ورسمية عربية وإسلامية دعت إلى مقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر إلى السويد واتخاذ مواقف جادة فى هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامى والمصحف الشريف.

وأكد الديب أن هذه الأعمال غير المشروعة بل والجرائم التى تقع على الأراضى السويدية بحق مقدسات المسلمين تكلفها قد تصل إلى خسارة السويد لذلك الحجم الهائل للتبادل التجارى مع الدول العربية والذى يزيد عن 5 مليارات دولار ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية سنويا فضلا عن استثمارات بمليارات الدولارات.

واستنكر الديب جرائم إحراق المصحف الشريف كتاب الله الكريم أو نشر بعض وسائل الإعلام الغربية رسومات مسيئة لنبينا محمد ﷺ أو لأى من أنبياء الله الكرام تحت مزاعم حرية الرأى والتعبير، مضيفا أن هذه ليست أول مرة تشهد فيها السويد تنظيم مظاهرات تتخللها محاولات لحرق نسخ من القرآن، تحت حماية الشرطة.