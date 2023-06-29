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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عجل هائج يقتحم مجلس مدينة منوف.. سخرية وذعر

عجل هارب
عجل هارب

أثارت لقطة لعجل هائج سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكوارث الأضاحي لا تهدأ خلال عيد الأضحى المبارك.

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وبالأمس سقط عجل من الدور الرابع وتصدر الترند، فيما تم إنقاذ خروف قبل سقوطه أيضا، واليوم شهدت شوارع مدينة منوف في محافظة المنوفية هروب ” عجل ” أضحية أثناء قيام الأهالي بمحاولة نحره في ثاني أيام عيد الأضحى.

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وهرب العجل قبل ذبحه ودخل إلى مجلس مدينة منوف، وسط حالة من الذعر والسخرية، فيما أغلق العاملون بمجلس المدينة الأبواب للسيطرة عليه.


وعلى الفور تم السيطرة على العجل، وتسليمه لأصحابها لنحره في ثاني أيام عيد الأضحى.

فيما شهدت الحدائق والمتنزهات في محافظة المنوفية إقبالا كبيرا من الأطفال والكبار للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

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