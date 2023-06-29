البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء

قام فريق عمل محميات جنوب سيناء بتكثف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية.

وأكدت فؤاد، على أن المحميات فى حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم فى عيد الأضحى، حيث ارتفعت اعداد الزائرين المصريين والاجانب خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من (٥٤٠٥) زائرين، ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (١٤٩) لنش سياحى، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الزيارات فى الأيام القادمة.

وكانت وزيرة البيئة، قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك ، كما قامت بجولة تفقدية لشواطىء الغردقة، لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.