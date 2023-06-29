حبس مروج الحشيش بالسلام 4 أيام عل ذمة التحقيقات

أمرت نيابة السلام حبس متهمين بحيازة وترويج الحشيش بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة ترويج المخدرات وإفساد المجتمع.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 900 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق اخر، أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل شاب المرج، لخلافات نشبت بينهما، حول رغبة الطرفين في إدارة مقلب القمامة الخاص بمنطقة الفلاحة بالمرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـجريمة الزبالين.

بدأت الأحداث بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بنشوب مشاجرة، ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتم العثور على شاب مصاب بعدة طعنات، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، لكنه توفي قبل الوصول للمستشفى، وتم التصريح بدفنه، وشيعت جنازته، وسط المئات من أقاربه بمنطقة المرج بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج، واعترف بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

بينما، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92316 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمنت المخالفات: 24950 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتحرير 1169 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات لشروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي اطار منفصل، كثفت أجهزة وزارة الداخلية من تحركاتها عبر قطاع الأمن الاقتصادي، وزادت من الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد النتائج منها:

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والتعامل مع الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1798 قضية متنوعة، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 15561 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 145 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 52 قضية متنوعة، وكانت أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها مخالفات مباني ومحلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

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