حبس 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه بدمياط

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص في دمياط بتهمة غسل 40 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

البداية حينما قام رجال الشرطة بضبط 3 أشخاص مقيمون في دمياط، بتهمة الاتجار في المخدرات، وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، ومنحها صبغة شرعية، وقدّرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا.

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

بينما، أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن باستيقافه وارتكبوا الواقعة، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت النيابة استدعاء المجني عليه لسماع أقواله ومواجهة المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص وسيدة، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام مسكنه بدائرة القسم استوقفه 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا بتفتيش السيارة وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها، ولاذوا بالفرار،.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وتم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وخضع لاعترافات حول الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظرا لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجني عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها واستعان المتهم بباقي المتهمين لسرقة المجني عليه.

وقام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجني عليه وانتظروا حتى استقل السيارة خاصته، وقاموا باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

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