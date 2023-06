الملكة رانيا العبدالله تتصدر التريند.. تعرف على طبيعة مرضها

الملكة رانيا.. تداولت خلال الآونة الأخيرة أنباءً حول إصابة الملكة رانيا العبدلله بمرض السكري، وهو ما جعلها تتصدر محركات بحث جوجل؛ نظرًا لبحث متابعيها ومحبيها للتأكد من صحة هذه الأنباء.

ونفى المكتب الإعلامي للملكة إصابتها بهذا المرضى، مؤكدًا أنه ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، وحثت الملكة الجميع على الدقة في تناول مثل هذه المعلومات.

مرض الملكة رانيا

وتُعاني الملكة رانيا بعدم انتظام في ضربات القلب، ويعد هذا المرض من الأمراض النسائية الأكثر شيوعًا، وعانت منه خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها الملك عبدالله الثاني، في العام الـ 2010، وخضعت آنذاك للعلاج اللازم.

طرق علاج عدم الانتظام بضربات القلب

تُصاب المرأة بهذا المرض حينما يعجز القلب عن ضخ الدماء بكفاءته المطلوبة، الأمر الذي يتسبب في ا سرعة بدقات القلب، وإمّا بطء شديدفي دقات القلب، وهناك طرق عديدة لعلاج عدم الانتظام بضربات القلب، ويتوقف طريقة العلاج حسب الحالة الصحية للمريض.

واحتفلت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن بعيد ميلاد نجلها الأمير الحسين، ولى العهد الأردنى، أمس بنشر صورة له عبر حسابها الرسمىبمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت الملكة: "للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال، Happy birthday, my dear Hussein. Wishing you a lifetime of happiness".

من هي الملكة رانيا

الملكة رانيا العبدالله هي زوجة عبد الله بن الحسين، وتعتبر من أهم الشخصيات العاملة في المجتمع الدولي، وهي معروفة باهتمامها بالعملالإنساني وتعزيز التعليم والتكنولوجيا في الأردن، كذلك الدفاع عن حقوق النساء والأطفال واللاجئين.

والملكة رانيا العبد الله، من مواليد 31 أغسطس 1970 في الكويت وتوجت ملكاً الثاني في 10 يونيو 1993، تزوجت من عبد الله وهي أم لـ أربعة أبناء.