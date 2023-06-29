رجل يصلي في بث مباشر عبر تيك توك يثير ضجة كبيرة (فيديو)

وثق رجل لحظة صلاته في بث مباشر عبر تيك توك، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة، عبر السوشيال ميديا.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لرجل ظهر في مواجهة الكاميرا مباشرة وهو يصلي، وظهر عليه عدم التركيز في الصلاة، وكان يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، فيما يعرف على تيك توك بمصطلح "التكبيس" وإرسال الدعم والهدايا.

شخص يظهر في بث مباشر على التيك توك وهو يصلي في المسجد 👀! pic.twitter.com/RjAF3jpr2W — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 27, 2023

استنكر عدد كبير من رواد التواصل ما فعله هذا الشخص، وانتقدوا تصرفه خاصة بعدما تبين في الفيديو تركيزه مع المتفاعلين على الفيديو أكثر من تركيزه مع الصلاة.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة صلاة هذا الشخص، والأسباب التي تدفعه لتوثيق العبادة من داخل مسجد في بث مباشر مع متابعيه