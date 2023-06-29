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رجل يصلي في بث مباشر عبر تيك توك يثير ضجة كبيرة (فيديو)
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رجل يصلي في بث مباشر عبر تيك توك يثير ضجة كبيرة (فيديو)

رجل يصلي في بث مباشر
رجل يصلي في بث مباشر على تيك توك

وثق رجل لحظة صلاته في بث مباشر عبر تيك توك، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة، عبر السوشيال ميديا.

 

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لرجل ظهر في مواجهة الكاميرا مباشرة وهو يصلي، وظهر عليه عدم التركيز في الصلاة، وكان يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، فيما يعرف على تيك توك بمصطلح "التكبيس" وإرسال الدعم والهدايا.

 

استنكر عدد كبير من رواد التواصل ما فعله هذا الشخص، وانتقدوا تصرفه خاصة بعدما تبين في الفيديو تركيزه مع المتفاعلين على الفيديو أكثر من تركيزه مع الصلاة.

 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة صلاة هذا الشخص، والأسباب التي تدفعه لتوثيق العبادة من داخل مسجد في بث مباشر مع متابعيه

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