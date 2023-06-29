تحرير  70 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز الأسواق 

تحرير محاضر لمخالفات تموينية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين وخاصةً في عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مديرية التموين والذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة بشأن الحملات التي تم تنفيذها أول أيام العيد والتي أسفرت عن تحرير 73 محضرا، شملت 32محضرا بالمخابز البلدية عبارة عن 6 نقص وزن 4عدم مطابقة المواصفات 2 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين 7 عدم مراعاة الاشتراطات البيئية 3 عدم وجود ميزان حساس 2 تصرف في حصص الدقيق المدعم 7 عدم وضع قائمة تشغيل ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات.

تحرير 41 محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية

بالإضافة إلى تحرير 41 محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية والتي تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة عدم وجود شهادات صحية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية عدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض عرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات التموينية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

يذكر أنتفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد تفقد شادر بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية التي تبيع اللحوم بأسعار مخفضة المقام بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، والدكتور علاء سعيد، مدير التعاون بالمحافظة.

وتجول المحافظ متابعًا حركة البيع والشراء بالشادر، الذي يضم مجموعة من باكيات بيع اللحوم، متبادلًا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنًا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض، منوهًا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كل صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن، من خلال التنسيق مع التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة، بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على أن التوسع في شوادر اللحوم ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، حيث تتوسع المحافظة في فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء في شوارد منفصلة أو داخل المعرض الرئيسي بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه وفدًا من الكنيسة الإنجيلية ببني سويف لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورحب محافظ بني سويف بوفد الطائفة الإنجيلية، معبرًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، والتي تجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين نسيج المجتمع المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته، ومازال وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته رغم التحديات.













FB_IMG_1688049197220

FB_IMG_1687992529030

FB_IMG_1687992524608