مواعيد مباريات منتخب مصر بالبطولة الودية لشباب وناشئي الطائرة

تنطلق غدا الجمعة منافسات البطولة الدولية الودية لناشئي وشباب الكرة الطائرة، و التي ستقام خلال الفترة من 28 يونيو و حتى 4 يوليو المقبل ، على صالة نادي المقاولون العرب بالقاهرة .

إقرأ ايضًا..

و يستعد المنتخبين المصري للشباب و الناشئين للكرة الطائرة، لخوض البطولة الودية من أجل الاستعداد الجيد و القوي لمنافسات بطولتي العالم التي ستقام خلال الفترة المقبلة .

حيث تقام بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة ، خلال الفترة من 7 و حتى 16 يوليو المقبل في البحرين، و بينما تقام بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة خلال الفترة من 2 و حتى 11 أغسطس المقبل .

و يتواجد المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من منتخب إيطاليا، و منتخب البرازيل، ومنتخب المكسيك.

بينما يتواجد المنتخب المصري للناشئين للكرة الطائرة ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات : الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا .

و يخوض المنتخب المصري بطولة ودية مع منتخبات السعودية، و الأرجنتين ، و جاءت مواعيد مباريات البطولة الودية كالتالي:-

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو

منتخب مصر لشباب تحت 21 سنة يواجه نظيره الأرجنتين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يوم السبت الموافق 1 يوليو

منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة يواجه الأرجنتين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر تحت 21 سنة في مواجهة السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الأحد 2 يوليو

منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه منتخب مصر تحت 21 سنة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين يواجه منتخب السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً.

يوم الإثنين 3 يوليو

منتخب مصر تحت 19 سنة يواجه السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر تحت 21 سنة يواجه الأرجنتين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي البطولة الودية في ظل حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير كافة الدعم لجميع المنتخبات القومية ، من أجل تحقيق أفضل النتائج و حصد المزيد من البطولات.

و تضيف مشاركة منتخب الأرجنتين لهذه البطولة قوة كبيرة خاصة و إن المنتخب الأرجنتيني للكبار هو المصنف السابع عالميًا ، بينما يصنف منتخب الأرجنتين للشباب في المركز الثالث عالميًا .

الكرة الطائرة، اتحاد الكرة الطائرة، البطولة الودية، مصر والأرجنتين، منتخب مصر،