ضبط 39 كيلو جرام مواد مخدرة بالإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 39 كيلو جراما للمواد المخدرة المتنوعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالي هاتف محمول.

في سياق متصل ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- هاتف محمول.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،200،000 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

بينما، شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملات على الأسواق والمحال التجارية، شملت المرور على ١٠٢ منشأة لبيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالإدارات الصحية.

وجاءت الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء محافظ القليوبية، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط ٦٦٣٤ كجم من منتجات متنوعة وهي: 2 طن مانجو مجمدة منتهية الصلاحية ببنها، و٦٠٠كيلو جرام جبن أبيض طري، و٥٠٠ كيلو جرام زيت طعام، و٩٠٠ كيلو جرام مخلل طرشي، وجميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية بناحية الخانكة.

كما تم ضبط ٢طن معجون جبن مطبوخ بناحية القناطر الخيرية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و٣٣٨ كجم سردين، وفسيخ، و٣٦ كجم رنجة غير محتفظة بخواصها الطبيعية بقليوب، و٢١٠ كجم من جبنة موتزريلا غير محتفظة بخواصها الطبيعية بالخانكة، و٥٠ كجم كبد وقوانص بناحية بنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

سحب ١٢٦ عينة من اللحوم ومنتجاتها

كما تم سحب ١٢٦ عينة من اللحوم ومنتجاتها وأغذية أخرى متنوعة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم إعدام ٣٣٤ كجم ، و٤٤ لتر من المنتجات الغذائية غير محتفظة بخواصها الطبيعية منعاً لوصولها ليد المستهلك.

كماتم تحرير ١٢٩ محضرا لبعض المنشآت الغذائية غير المطابقة للمواصفات والشروط وشملت الحملة المرور علي أماكن بيع اللحوم المجمدة والمصنعة، والمجازر للاطمئنان علي سلامة اللحوم وكذلك مجازر الدواجن للاطمئنان على سلامتها قبل وصولها ليد المستهلك.

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