إصابة 9 في انفجار أسطوانة غاز بإسنا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا.

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبد الدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابو الوفا 13 سنة، زينب عبدالرازق متولي 45 سنة، صلاح ابو الوفا 17 سنة، صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة، محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة، حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة، أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة، محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة، حسين عرفه منصور 40 سنة.

وتبين من الكشف الطبي إصابتهم بحرائق من الدرجة الأولى والثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، توفي شخص وأصيب نجله إثر حادث تصادم دراجتهما النارية أثناء سيرها بالطريق بالخانكة بماحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

حادث تصادم ووجود متوفى على طريق سيسل

كان مديرية أمن القليوبية تبقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجله، وجرى نقلهما للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوافة وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

بينما، استقبل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة الشاب "مصطفى شعبان محمد" 18 سنة، مقيم بإسنا لإصابته فى حادث دراجة بخارية على طريق الخزان الجديد بالمدينة، وتبين إصابته بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

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