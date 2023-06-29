إقبال على مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الاضحى بشواطئ الغردقة

نظمت فنادق الغردقة مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الاحتفالات على الشواطئ، ولاقي ذلك إقبال من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة بأن الفنادق تحرص دائمًا على المشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية لافتًا أن ثان أيام عيد الأضحى المبارك شهد الاحتفال بمهرجان الفوم.

مهرجان الفوم لاقي إقبالًا كبيرًا على الشواطئ من نزلاء الفنادق بمشاركة السائحين الأجانب:

مؤكدًا أن مهرجان الفوم لاقي إقبالًا كبيرًا على الشواطئ من نزلاء الفنادق بمشاركة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الفنادق دائمًا تحرص احتفالات الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية.

لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد إلي 100% تزامنا مع زيادة الحجوزات والإقبال الكبير على فنادق الغردقة والتي باتت وجهة سياحية لقضاء الإجازات والأعياد.

نظمت فنادق الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى احتفالات مختلفة من خلال برامج ترفيهية وأكلات تعبر عن العيد من فتة وبط ولحوم.

شهدت شواطئ الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى إقبالًا كبيرًا من المصريين من كل محافظات مصر للاحتفال بالعيد، إذْ يحتفل الآلاف من المصريين من أبناء البحر الأحمر والمحافظات بأول أيام عيد الأضحى.

شهدت الفنادق والقرى السياحة بالغردقة مع بدء إجازة عيد الأضحى ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات المؤكدة لتعلن إدارات الحجز في الفنادق والقري السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد خلال أسبوع إجازة عيد الأضحي المبارك حسب الحجوزات المؤكدة للنزلاء من المصريين والأجانب والعرب.

أكد إيهاب السيد مدير أحد فنادق الغردقة أن الاحتفال بعيد الأضحى بالفندق يختلف عن أى احتفال آخر من خلال وضع برنامج ترفيهى للنزلاء من المصريين وأيضًا السياح.

حيث إن الفندق به سياح من 22 جنسية

أشار السيد إلى أن بوفيهات الأكلات خلال العيد بها الكثير من المشويات والفتة الضانى والبط.

أشار علاء الدين محمود مدير فندق إلى أن أول أيام عيد الأضحى به مهرجان للمشويات والبط والفتة.

كما أضاف محمود إلى أن بوفيه وجبة الغذاء به مهرجان للبط والفتة الضانى والشيش طاووق ووجبه العشاء بها مهرجان للحم الضانى والخراف المشوية.

مهرجان الفوم

مهرجان الفوم

مهرجان الفوم

مهرجان الفوم