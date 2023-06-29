نجوم تعرضوا لعمليات نصب.. آخرهم فارس كرم

تعرض المطرب اللبناني فارس كرم لعملية نصب من قبل منظم حفله، وقام بإلغاء حفله في دبي والذي كان من المقرر إقامته اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الفنان فارس كرم

ونشر المطرب البناني فارس كرم عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر الحفل، أرفقه بتعلق قائلا: "كتار حذرونا من التعامل مع شركة Unique sound events organizing and managing لصاحبها محمد ميري وقالوا هالشخص نصاب وغير محترف ومع الأسف طلع معهم حق".

وأضاف معلنا إلغاء حفله في دبي: "بعتذر من كل الأشخاص إلي حجزوا أماكنهم بحفل دبي أنا ما رح كون موجود لأن متعهد الحفل ما التزم باي بند من بنود الاتفاق.. وأتمنى ملاحقته قانونيا.. منلتقيكم قريبا ان شاء الله بالإمارات الحبيبة".

كما تعرض عدد من نجوم الطرب للنصب من قبل منظمي الحفلات، وكان آخرهم المطرب الكبير هاني شاكر الذي شغل السوشيال ميديا بخبر تعرضه للنصب من قبل منظم حفلات بحريني، إذ أعلن خلال الحفل عن فرار المنظم وعدم منحه مستحقاته المادية، وتابعت وزارة الداخلية البحرينية القضية وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

نجوى كرم

نجوى كرم

كما تعرضت المطربة نجوى كرم لعملية نصب مشابهة بعد إحيائها لمجموعة حفلات في أمريكا، واكتشفت أن الشيكات التي حصلت عليها مقابل إحياء الحفلات بدون رصيد

وأعلنت المطربة نجوى كرم، ذلك من خلال منشورعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "توفقنا كتير بحفلات أميركا لكن في ناس نتصادف معها في الحياة بتكون لابسة ثوب حمل، للنصب والغش... منكمّل التفاصيل معكم قريباً".

رويدا عطية

رويدا عطية

كما حدث نفس الموقف مع الفنانة السورية ، حيث تعرضت للنصب والاحتيال في إحدى حفلاتها، وغنت في حفلة على أنها خيرية ولم تتقاض أي أجر، لتكتشف بعدها أن الحفل لم يكن خيرياً وأن منظميه حققوا أرباحاً خيالية.

ملحم زين

ملحم زين

كما تعرض الفنان ملحم زين، لعملية نصب في ألمانيا بعدما تبين أن الشيك الذي تقاضاه من متعهد الحفل الذي أحياه هناك من دون رصيد، ليعلن اسم المتعهد الذي وقع ضحية لنصبه وحذّر من التعامل معه.

زياد برجي

زياد برجي

تعرض الفنان اللبناني والملحن زياد برجي لعملية نصب واحتيال كبيرة في دولة كندا، ما جعله يعتذر عن إحياء الحفل.

وتهرب المتعهد من دفع المستحقات المادية للفنان برجي، مقابل إحياء حفل فني في مطعم ”اللورديا“ في العاصمة الكندية أوتاوا، مع عدم التزامه ببنود العقد الموقّع فيما بينهم، وتمنّعه عن تقديم أي ضمانات تحفظ حقوقه؛ ما أدى إلى وقوعهم وصاحب المطعم في فخ احتياله، لا سيما بعد بيعه كل بطاقات الحفلة وتواريه عن الأنظار.