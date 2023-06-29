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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الملك سلمان يقدم 1.550 أضحية لسوريا

علم السعودية
علم السعودية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.550 أضحية في مدينة جرابلس وريفها، في سوريا.

 

المساعدات التي تقدم ضمن البرنامج المنفذ في سوريا، والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة ، ويستهدف مدينة إدلب وجرابلس والغندورة وتل أبيض ق إدلب  جرابلس والغندورة وتل أبيض ورأس العين والراعي والباب وجنديرس وعفرين وأعزاز وصوران، بعدد 1800 أضحية ويستفيد منه 18000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال.

 

وذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان، للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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