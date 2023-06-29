تذاكر مُخفضة للجمهور وإعفاء ذوي الهمم من رسوم الدخول
إعادة افتتاح السيرك القومي بالعريش بعد غياب 13 عامًا
افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، نائبًا عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السيرك القومي في مدينة العريش، وذلك بعد إغلاق استمر 13 عامًا.
تذاكر مُخفضة للجمهور وإعفاء ذوي الهمم:
أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بعودة الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء، بعد الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، في بتر أذرع الإرهاب اللعين، وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء.
أضافت وزيرة الثقافة أن هذا الافتتاح يأتي ضمن برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات تُنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، لإعادة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى المحافظة، مؤكدة حرص الوزارة أن تكون تذاكر السيرك مُخفضة للجمهور، فضلًا عن إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.
من ناحيته، ثمن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود وزارة الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتعددة لأهالي شمال سيناء، والمساهمة الفعالة في توعية أبنائنا بمغبات الأفكار المتطرفة، وأهمية الوعي الثقافي لبناء المجتمعات، معربًا عن تطلعاته إزاء تفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة، لضمان استمرارية هذه الجهود البناءة في خدمة أبناء المحافظة.
تكثيف الخدمة الثقافية:
أشار الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن هذا الافتتاح يأتي تزامنًا مع افتتاح السيرك القومي بالعجوزة، والسيرك القومي بجمصة، خلال أيام العيد، وهو ما يؤكد حرص الوزارة تكثيف الخدمة الثقافية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية للجميع، وأكد الشافعي أن استئناف إقامة عروض السيرك بمدينة العريش بعد غياب استمر 13 عامًا، يُجسد مدى اهتمام الدولة بتعظيم دور القوة الناعمة في الارتقاء بالمجتمع وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبنائه.
أوضح الشافعي، أن برنامج فعاليات السيرك يستمر يوميًا من الساعة التاسعة مساءً حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل.