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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انفجار عنيف يهز قيادة الجيش السوداني بالخرطوم

علم السودان
علم السودان

دوى انفجار عنيف بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بالتزامن مع انتهاء هدنة اليوم الواحد في السودان، وكان تم وقف القتال في الولاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

ورغم الهدنة وقعت اشتباكات متفرقة في أول أيام عيد الأضحى، وعدة غارات نفذها الجيش السوداني على مواقع للدعم السريع في الخرطوم.

هجمات في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور

ونفذ الدعم السريع عدة هجمات في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، والمجموعات المسلحة الموالية لها، بعد سيطرته علي الولاية وجميع المرافق الحيوية هناك، وخلفت المعارك إنفلاتا أمنيا كبيرا أدى الي نهب جميع أقسام الشرطة والمراكز الخدمية.

 

وقال والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبدالرحمن، في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عديدة جلسنا مع بعضنا كأبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية".

 

وتابع: "الوطن ينزف نتيجة لهذه الحرب العبثية، وهذا النزيف ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن".

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