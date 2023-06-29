الأرض تخسر غطائها الشجري (شاهد)

تعتبر الغابات الاستوائية من أهم الموارد الطبيعية على وجه الأرض، فهي تعمل على توفير الأكسجين اللازم للحياة وتحافظ على توازن المناخ وتعزز التنوع البيولوجي، ومع ذلك، فإن الغابات الاستوائية تواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد استمراريتها وتؤثر على صحة الكوكب بأكمله.

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الغابات الاستوائية تعاني من فقدان مساحات ضخمة بسبب الحرائق

وتعاني الغابات الاستوائية من فقدان مساحات ضخمة بسبب الحرائق والإزالات العمدية التي تقوم بها البشر، وتشير التقديرات إلى أنه يتم إزالة حوالي 18 مليون هكتار من الغابات الاستوائية سنويًا، مما يعني فقدان مساحة تعادل حجم البلدان الصغيرة مثل بلجيكا أو هولندا كل عام.

وتعد الحرائق الهائلة التي تجتاح الغابات سببًا رئيسيًا في هذا الفقدان، حيث تندلع الحرائق بشكل متكرر في الغابات الاستوائية بسبب التغيرات المناخية والأنشطة البشرية غير المستدامة.

تدمير الأشجار والنباتات والحيوانات والكائنات الحية

وتؤدي هذه الحرائق إلى تدمير الأشجار والنباتات والحيوانات والكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على الغابات للعيش، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الحرائق على جودة الهواء وتساهم في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وبالتالي فإن فقدان الغابات الاستوائية يعني فقدان القدرة على تخزين الكربون وتقليل التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري.

وتعاني الغابات الاستوائية أيضًا من الإزالات العمدية التي يقوم بها البشر لأغراض اقتصادية. يتم قطع الأشجار لاستخدامها في صناعة الأخشاب وإقامة المزارع والمنازل وتوسيع البنية التحتية، وتؤدي هذه الإزالات العمدية إلى تدمير المواطن الحيوية للغابات وتقليل التنوع البيولوجي وتؤثر على الحياة البرية والمجتمعات الأصلية التي تعتمد على الغابات للعيش.

وتشير الدراسات إلى أن فقدان الغابات الاستوائية يؤدي إلى زيادة حدة التغيرات المناخية وتسارع انحباس الحرارة، مما يؤثر على الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي والصحة العامة، حيث يواجه الكوكب اليوم تحديات جسيمة بسبب فقدان الغابات الاستوائية، ويجب على الجميع العمل معًا للحفاظ على هذه الغابات الحيوية والحد من الحرائق والإزالات العمدية.

ومن الضروري توعية الناس بأهمية الغابات الاستوائية وتأثيرها على الكوكب، وتشجيع الممارسات المستدامة في استخدام الموارد الغابية،ولابد من تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الحرائق والإزالات العمدية وتعزيز حماية الغابات الاستوائية وإعادة تشجير المناطق التي تمت إزالتها.

ويجب الحفاظ على الغابات الاستوائية لأنها مسؤولية الجميع، ولابد من النعمل معًا للحفاظ على صحة الكوكب ومستقبل الأجيال القادمة.