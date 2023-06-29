إقبال كبير على مراكز الشباب بالبحيرة في ثاني أيام العيد

شهدت مراكز شباب البحيرة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حضور الاف المترددين والمستفيدين رجال وسيدات وأطفال،وذلك فى إطار استمرار فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب ، لإدخال البهجة والفرحة بالعيد على جميع الأعضاء والمترددين ليد وسط المساحات الخضراء وملاهي الإستمتاع بقضاء أجازةالعيد ، وسط المساحات الخضراء وملاهي الاطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر - وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أن ذلك يأتي انعكاسا لدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب .

وأشار إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول ايام العيد تحت إشراف أعضاء مجلس الإدارة و فريق العمل بمراكز الشباب، كما تم تكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل المراكز لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وفتح المراكز لاستقبال روادها بالمجان، خلال أيام العيد، وتنظيم الاحتفالات ، وتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين احتفالا بالعيد.