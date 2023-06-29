هل الطهي على موقد الغاز يسبب الإصابة بسرطان الدم؟ طبيب يكشف مفاجأة

أكد رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة شهيرة، أن البنزول مادة مسرطنة، لكن عند الطهي على موقد الغاز لا ينتج عن الاحتراق كميات كبيرة منه، بما يتسبب في الإصابة بالسرطان.

تأثير الطهي على موقد الغاز في تطور السرطان:

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، يتعارض رأي الخبير مع نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة ستانفورد، وتؤكد أنه عند طهي الطعام باستخدام مواقد الغاز تنبعث كميات كبيرة من البنزول إلى الهواء، وأن تعرض الجسم لفترة طويلة لهذه المادة يسبب الإصابة بالأورام بما فيها الأورام اللمفاوية وسرطان الدم.

تأثير الطهي على موقد الغاز في تطور السرطان

أشار الخبير إلى أن البنزول مادة مسرطنة فعلًا مثل معظم الكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات، ومشتقاته مواد مسرطنة أيضًا، ولكنها لا تنتج بكميات كبيرة، لأن جميع مكونات الغاز الطبيعي هي منخفضة الذرات، أي لا توجد كمية كبيرة من الذرات لكي يتكون البنزول، لذلك فإن دور هذه الظاهرة ليس ذا أهمية.