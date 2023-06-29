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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأهالي والأطفال بالإسكيت على كورنيش النيل في ثاني أيام العيد (فيديو)

كورنيش النيل في
كورنيش النيل في ثاني أيام عيد الأضحى

تجمع الأهالي وأطفالهم خلال فعاليات الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس على كورنيش النيل بمنطقة ماسبيرو للعب رياضة الإسكيت "الباتيناج"، بعد أن تم غلق ممشى أهل مصر بسبب أعمال الإنشاءات والإصلاحات التي يشهدها الممشى.

حيث تشهد هذه المنطقة خلال الأعياد احتفالات كبرى لتكون متنزها للمواطنين وأسرهم على كورنيش النيل.

احتفالات بجميع أنحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات

ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع أنحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال مساء اليوم الخميس.


ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات أول أيام عيد الاضحى المبارك لجميع أنحاء الجمهورية، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحان العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الأعظم عرفة.

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