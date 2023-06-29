طالبان ترفض رفع القيود عن المرأة (شاهد)

تشهد أفغانستان حاليًا تغييرات كبيرة في الأوضاع السياسية والاجتماعية، والتي تشمل قيودًا على حرية المرأة في البلاد، ومع استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد، طالبت المجتمع الدولي برفع القيود عن المرأة في أفغانستان، إلا أن طالبان رفضوا هذه المطالب.

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وترى طالبان أن القيود على المرأة في أفغانستان تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم الثقافية في البلاد، وأنها تحمي المرأة من أي مخاطر أو انحرافات من المجتمع، ومن بين القيود التي فرضتها طالبان على المرأة، منعها من العمل والتعليم، وفرض النقاب عليها في الأماكن العامة، ومنعها من السفر بدون محرم.

احترام حقوق المرأة وحريتها في البلاد

وتثير هذه القيود العديد من التساؤلات حول مدى احترام حقوق المرأة وحريتها في البلاد، وتثير المخاوف من تدهور حالة المرأة في أفغانستان.

ومن جانبها، تشدد الجماعات الحقوقية والنسوية على أن المرأة لها حقوق متساوية مع الرجل، وأن القيود التي تفرض عليها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

تحسن حياة المرأة في أفغانستان

وعلى الرغم من رفض طالبان لرفع القيود عن المرأة، فإن هناك أملاً في أن تتغير الأوضاع في المستقبل، وأن تتحسن حياة المرأة في أفغانستان، ويتطلب ذلك جهوداً دولية ومحلية لتعزيز حقوق المرأة في البلاد، وتوفير الفرص التعليمية والوظيفية لهن، وتعزيز دورهن في المجتمع.

ويجب على المجتمع الدولي والمحلي العمل معاً لدعم حقوق المرأة في أفغانستان، والتأكد من توفير الحماية والتمكين لهن، والعمل على إزالة القيود الجائرة التي تفرض عليهن، وتحقيق العدالة والمساواة للجميع.