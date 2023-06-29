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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إطلاق نار قرب مبنى القنصلية الأمريكية وشرطة جدة تصدر بيانًا عن الحادث

قوات الأمن السعودية
قوات الأمن السعودية

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على شخص، استقل سيارة قرب القنصلية الأمريكية بجدة حاملًا سلاحًا ناريًّا.

 

 قالت شرطة جدة في بيان: "إن الجهات الأمنية تحركت وتبادلت النار مع حامل السلاح ما أدى إلى مقتله".

 

 أوضحت، أن أحد العاملين في الحراسات الخاصة من الجنسية النيبالية قد تعرّض إلى إصابة أدت لوفاته.

 

 لفتت إلى أن الحادث وقع الأربعاء عند الساعة 45 : 6 من مساء الأربعاء.

 

 أكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع قرب القنصلية الأمريكية بجدة.

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