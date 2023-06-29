وائل رياض : "عبور الفراعنة محطة مالى خطوة نحو الحلم"

أكد وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن فوز الفراعنة علي المنتخب المالي بهدف أمس فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة يعد خطوة نحو تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

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أعرب وائل رياض عن سعادته بالانتصار خصوصًا بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في مباراته الافتتاحية أمام النيجر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الانتصارات، و بذل أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري.

جاء فوز مصر على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد.

يشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

تضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض المواجهة الأخيرة بالمجموعة الثانية أمام منتخب الجابون، بتصفيات أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبى والجابون المقبلة والقناة الناقلة:

يلتقى منتخب مصر الأوليمبى مع الجابون يوم السبت المقبل 1 يوليو، فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لكأس إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبى ضد الجابون فى كأس أمم إفريقيا:

مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام الجابون ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

شهد أمس الأربعاء، إقامة مباراتي مصر ضد مالي والنيجر أمام الجابون في المجموعة الثانية، وتمكن منتخب مصر الأوليمبي من تحقيق فوز مهم علي نظيره مالي بهدف نظيف، ليحقق فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الأولي أمام النيجر.

كما فاز منتخب النيجر علي نظيره الجابون لفشل الأخير في تحقيق أي فوز حتي الآن بالبطولة.

نظام بطولة أمم إفريقيا للشباب:

يشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص، إذْ يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

تضم القائمة 23 لاعبًا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبدالنبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.

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