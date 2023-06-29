الطعام أسهل طريق للوصول لقلب السائح (شاهد)

كشفت دراسة حديثة، عن عامل غريب يعد الأهم في تحديد وجهة المسافرين لأي بلد ما، ألا وهو الطعام وخصوصًا وجبة العشاء.

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وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مجموعة من النصائح التي يمكن للسائح الاستعانة بها للبحث عن المطاعم أثناء رحلته.

المطاعم التي توفر أشهى الأطعمة عبر الإنترنت

أولًا.. يجب على السائح البحث عن المطاعم التي توفر أشهى الأطعمة عبر الإنترنت، أو من خلال استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة التي توفر خرائط للمواقع الغذائية المختلفة، ويمكنك البحث أيضا عن الأماكن التي تتناسب مع ذوقك الشخصي وميزانيتك، والتي توفر الأطعمة التي ترغب في تناولها.

ثانيًا.. يمكن للسائح الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، للعثور على الطعام ومتابعة آخر العروض والخصومات التي يقدمونها، كما يمكنك قراءة تعليقات وآراء الآخرين عن الأطعمة والخدمة في هذه الأماكن، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب.

الاستفادة من تطبيقات الكوبونات والعروض الترويجية

ثالثًا.. يمكن الاستفادة من تطبيقات الكوبونات والعروض الترويجية، حيث توفر لك هذه التطبيقات خيارات للحصول على الخصومات والعروض على الأطعمة.

وفي الختام يجب على السائح التخطيط مسبقًا لزياراته لأي مطعم، والتحقق من أوقات العمل ومواعيد الذروة والزحام.