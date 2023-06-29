جدي يفرُّ من أصحابه بمهارة وكأنه لاعب كرة (فيديو)

حوادث هروب الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، أمر متكرر الحدوث، وتتداول مقاطع الفيديو التي توثق هذه المواقف المضحكة طوال العيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عبر تويتر تداول أحد الحسابات مقطع فيديو يوثق براعة جدي في الهروب من أصحابه، ولم يتمكن 4 رجال الإمساك به رغم صغر حجمه وضعف قوته.

ظهر الجدي في الفيديو وهو يجري من الرجال، بشكل يوحي وكأنه لاعب كرة بارع في الفرار، ورغم سرعة الرجال إلا أنهم لم يتمكنوا من الإمساك به، بسبب استخدام أسلوب المناورة في الجري جعلتهم عاجزين في الإمساك به.