عضو عمومية السياحة تناشد السلطات السعودية بالتدخل لفتح الطريق لرمي الجمرات

الحجاج يتعرضون لضربات الشمس بسبب الانتظار في الشمس الحارقة

ناشدت ايمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا بغرفة السياحة وعضو جمعياتها العمومية السلطات السعودية، بسرعة التدخل لإصدار أوامر لفتح الطريق للدخول لرمى الجمرات.

وأكدت سامى، ان ضيوف الرحمن يواجهون صعوبة شديدة فى الدخول والخروج وينتظرون لساعات طويلة، للسماح لهم بالدخول لمشعر منى لرمى الجمرات لاكثر من ٤ ساعات ما يعرضهم لضربات شمس والاغماء فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والتى تصل لاكثر من ٤٥ درجة مئوية خاصة كبار السن.

وطالبت " سامى" بسرعة التدخل من السلطات السعودية لحل الازمة



