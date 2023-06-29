المفتي يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو .. وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

هنأ الدكتور شوقى علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

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دعا مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.



وأوضح مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.



وأكد مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للإرتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.

أوضح فضيلة المفتي أن الأعياد هي مناسبة مهمة لتوطيد العلاقات بين البشر، حيث يتبادلون فيها التهاني ويتشاركون الأفراح؛ مما يعزِّز روابط الأخوة والمحبة بين الناس، بغضِّ النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية. فهي فرصة لنرى بعضنا بعضًا إخوة وأصدقاء، ولنتبادل التهاني والأماني الصادقة بالخير والسعادة في هذه الأيام المباركة.

شدَّد مفتي الجمهورية على أهمية دَور رجال الدين في هذه الأوقات، حيث يلعبون دورًا حيويًّا في لمِّ الشمل وتوحيد الكلمة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات، حيث يهيئون مساحات للحوار البنَّاء، وبذلك يساهمون في خلق جسور التفاهم والعيش المشترك بين أتباع الأديان المختلفة.



أكَّد فضيلته على أهمية استعادة البوصلة الأخلاقية في عالمنا المعاصر المليء بالتحديات والتغيرات السريعة. فمع التقدم التكنولوجي والتحولات الاجتماعية، يصبح من الضروري أن نتذكر قيمنا الأخلاقية ونعيد تفعيلها في حياتنا اليومية، حيث إنَّ القيم الأخلاقية السامية توفِّر لنا القوة الروحية والموجهة نحو الخير، وتساعدنا في بناء مجتمع أفضل وأكثر تسامحًا وتعاونًا.