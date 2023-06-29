حكيم زياش يُجري الكشف الطبي اليوم بالسعودية

يستعد المغربي حكيم زياش جناج تشيلسي ومنتخب المغرب لإجراء الكشف الطبي اليوم الخميس، من أجل إتمام إنتقاله لفريق النصر السعودي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر أنهى اتفاقه بشكل كامل مع نظرائهم تشيلسي، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المغربي زياش، ويتبقي الكشف الطبي لإعلان ضمه رسميًا لصفوف العالمي.

حكيم زياش يصل السعودية اليوم

أعلن فابريزيو رومانو خبير الانتقالات فى أوروبا إن زياش سوف يحضر للرياض اليوم الخميس، لإجراء الفحوصات الطبية على ان يتم توقيع العقود النهائية وإغلاق الصفقة لانضمام حكيم زياش إلى النصر، كل هذا تم الاتفاق عليه مع تشيلسي منذ الأسبوع الماضي وأيضًا من جانب اللاعب".

تفاصيل راتب حكيم زياش مع النصر السعودي

كشف فابريزيو أن تشيلسى سيحصل على 15 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب المغربى بعقد مع النادى الإنجليزى حتى يونيو 2025، وذلك للتفريط في خدماته لصالح النصر.

وسيكون عقد حكيم زياش لمدة 3 سنوات مع النصر تنتهى في يونيو 2026، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو.

وفي حال إعلان النصر عن ضم حكيم زياش سيصبح ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي المنتقل للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي المنضم مؤخرا لنادي الهلال.

في سياق متصل يفضل الصربي مارسيلو بروزفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بدلا من عروض الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويأمل النصر السعودي على اقناع بروزوفيتش من خلال تشجيعه باللعب بجوار الدولي البرتغالي رونالدو خلال الموسم الجديد، وحكيم زياش الصفقة المنتظر إعلانها خلال ساعات.

ويستهدف نادي برشلونة الإسباني، والنصر السعودي، لكن اللاعب الصربي يريد الاستمرار داخل أوروبا، واللعب في القارة العجوز.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو بروزفيتش يريد اللعب لبرشلونة وهو خياره الأول، لكن وكيله يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بسبب المقابل المادي، الذي يريد وضعه في المقام الأول.

وقدم النصر للاعب مارسيلو بروزفيتش ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع إنتر ميلان، و مزاملة كريستيانو رونالدو، والأمر نفسه حال الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.