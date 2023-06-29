تفاصيل الأزمة الصحية لـ مغنية البوب الأمريكية مادونا

أكد غاي أوسيري، مدير أعمال مغنية البوب الأمريكية مادونا، على إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة جدًا، مشيرًا إلى أنها خرجت من غرفة العناية المركزة منذ ساعات.

وقال أوسيري في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، إن النجمة البالغة 64 عاما، أمضت عدة أيام في العناية المركزة، ولا تزال تحت الإشراف الطبي، مؤكدا أنها حالتها الصحية في تحسُّن، وأكد أن مادونا "ستوقف جميع التزاماتها بما فيها الجولة العالمية الفنية".

مادونا

وتم التخطيط لهذه الجولة التي تأتي تكريما للذكرى الأربعين لمسيرة مادونا الإبداعية، على أن تنطلق في منتصف يوليو المقبل.

وكان من المفترض أن تكون الجولة العالمية التي تشمل 35 مدينة، عرضا كبيرا؛ إذ كان من المقرر أن تتوقف الجولة في مدن أمريكية مثل ديترويت وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس قبل 11 موعدا أوروبيا، وتختتمها في أمريكا الشمالية في يناير 2024.

نبذة عن مادونا

مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني وملحنة ومنتجة أغاني ومنتجة تنفيذية ومنتجة أفلام ومخرجة أفلام وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

ولدت مادونا في باي سيتي، في ولاية ميتشغان، في 16 أغسطس 1958، بدأت حياتها المهنية في مجال الرقص الحديث، وبدأت في مجموعة نادي بريك فاست ووقعت أول عقودها الغنائية مع شركتي تسجيلات ساير وتسجيلات وارنر بروس .

في عام 1982، طرحت مادونا ألبومها الأول، وهو ألبوم يحمل اسمها صَدر في عام 1983، وحصلت مادونا على جائزة غرامي في عام 1999 عن أغنيتها "شعاع من الضوء".

وحقق ألبومها اعترافات على حلبة الرقص نجاحاً تجارياً منقطع النظير، فقد حصل على المركز الأول في 40 دولة، ودخلت مادونا به موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عام 2007 وبِيع منه 10 ملايين نسخة.

كتبت النجمة الأمريكية مادونا ولحنت العديد من الأغاني مثل: "مثل العذراء" و"أربع دقائق" و"في الأخدود" و"أبي لا تعظ" و"مثل الصلاة" و"مجمد" و"الموسيقى" و"التعلق" وغيرها من الأغاني التي حطمت أرقاماً قياسية.