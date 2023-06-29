ثانى أيام عيد الأضحى.. الشواطئ والمتاحف تستقبل المواطنين

شهدت الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات اقبالا ملحوظا من المواطنين وضيوف " عروس البحر المتوسط " احتفالا بثانى ايام عيد الاضحى المبارك بالاسكندرية ، وكانت قد شهدت الشواطئ اقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الاولى للاحتفال والتنزه وسط اجواء الفرحة والبهجة فى وجود انتشار امنى مكثف لتامينهم والحماية المدنية فى الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبا لاية طوارى .

وشهدت شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية، إقبالا ملحوظا من جانب المرتادين من الإسكندرية والمحافظات، وذلك لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، يستمتعوا بالشواطئ والطبيعة الخلابة والأمواج الهادئة، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربى الرايات الصفراء والحمراء نظرًا لارتفاع الأمواج بشكل يمثل خطورة على نزول المواطنين إلى البحر،

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الادارية المركزية للسياحة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بنعيد عليكم ونوضح إن شواطئ الإسكندرية في انتظاركم.. وندعوكم لقضاء يوم مميز جدًا على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، والاستمتاع بالأجواء الصيفية الرائعة مع اعتدال درجات الحرارة اليوم مناسب جدًا لنزول البحر».

وقال «عبدالرازق»، إن الشواطئ تشهد هدوءًا واستقرارًا حالة البحر والأمواج بكل شواطئ القطاع الشرقي، مع عدم الاستقرار في شواطئ القطاع الغربي، فيما بلغت درجة الحرارة اليوم الخميس، 28 درجة مئوية العظمى، ورفع الرايات الخضراء في شواطئ القطاع الشرقي، في حين رفعت بعض شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة الراية الصفراء والحمراء.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية إلى أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانًا في الشواطئ، مشددًا على عدم الانصياع لمن يفرض اكرامية على المواطنين في الشواطئ «متخليش حد يفرض عليك أي اكرامية، حافظوا على نظافة الشاطئ، وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص، خليك إيجابي وتمسك بحقك، لو اتعرضت لأى نوع من الإبتزاز كلمنا على طول على أرقامنا اللى على البوابات».

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه كلف الإدارة العامة للسياحة بتسيير حملة أمس للتأكد من التصديق على الحفلات التي تمت إقامتها، وأسفرت الحملة عن وجود 4 منشآت أقامت حفلات بدون تصديق من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسؤول للتواجد بمقر الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وضبط منشأة أقامت حفل بدون تصريح وبالاطلاع على الأوراق وجد إنها تخضع لإشراف ورقابة وزارة السياحة، و3 شواطئ بنطاق حي العجمي (الهانوفيل) وتبين الإلتزام بعدم إقامة حفلات

من جانب اخر واصلت متاحف الاسكندرية، خاصة متحف المجوهرات الملكية، والمتحف القومي، استقبال زواره من المصريين والعرب والأجانب في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023.

واستقبل متحف المجوهرات الملكية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدد من الزيارات للتعرف على تاريخ القصر ومقتنياته، حيث يفتح أبوابه للمواطنين يوميًا من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءًا ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4:15 مساءًا.

واستقبل متحف الإسكندرية القومي، وفد من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا، بجناكليس في الإسكندرية، وقام قسم العلاقات العامة باستقبالهم ومتابعة مسار الزيارة وقام الأمناء الأثريين بالشرح لهم للتعرف على تاريخ ومقتنيات المتحف.

وفى سياق متصل، يعرض متحف الاسكندرية القومى بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تمثال نصفي من الرخام للمعبود «سيرابيس»، معبود الإسكندرية الأول في العصر البطلمي وأحد أعضاء الثالوث المقدس (سرابيس- إيزيس- حربوقراط)، حيث اتخذ في هذا التمثال هيئة كبير الآلهة اليونانية «زيوس» وحمل ملامح النحت اليوناني التي تجلت في دقة إبراز تفاصيل الوجه والشعر وثنايا الملابس.

والتمثال معروض بقاعة رقم «2» بالقسم اليوناني الروماني بمتحف الإسكندرية القومي.

من جانب اخر شهدت حديقة الحيوان اقبالا متوسطا من المواطنين للاستمتاع ثانى ايام عيد الاضحى المبارك مصطحبين اطفالهم الذين حرصوا على التقاط الصور السيلفى مع الحيوانات وتوزيع البلونات .

قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية (النزهة)، إن الحديقة استقبلت قرابة 4 آلاف زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، مشيرة إلى أن الأعداد في أول أيام العيد عادة ما تكون ضعيفة نظرا لطبيعة الأسر المصرية التي تفضل الاحتفال بالعيد وقضاء أول يوم مع الأقارب، على أن يكون الإقبال بدءًا من اليوم الخميس ثانى أيام العيد.

وأوضحت «نبيلة»، أن الحديقة استعدت لاستقبال زوارها من الإسكندرية والمحافظات المجاورة في العيد بولادات جديدة، مثل: أبوعق وقرود عبلنج سودانى وكبش أروى وفقس طيور.

وأشارت إلى أن الحديقة تشهد لأول مرة في الإسكندرية افتتاح «petting zoo»- وتعني حديقة الأطفال- مشيرة إلى أنه تم تزويد الحديقة بأنواع معينة من الطيور التي يمكن أن يتعامل معها الأطفال ويمرحوا دون خوف أو رهبة مثل أنواع معينة من الماعز والبغبغاوات والطيور، والتي تعد مصدر جذب للأطفال في مرحلة عمرية معينة ويلهون معها دون خوف أو رهبة.