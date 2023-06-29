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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تنظيف الكرشة.. 5 طرق فعالة تخلصك من الرائحة الكريهة

الكرشة
الكرشة

تنظيف الكرشة من المهام الصعبة لدى بعض ربات البنزل، حيث إن الكرشة لها رائحة قوية جداً وصعبة في تنظيفها، وفيما يلي نقدم لك 5 طرق سهلة وفعالة يمكنك اتباعها لتنظيف الكرشة جيدًا في دقائق دون بذل مجهود وتقديمها في عزومة عيد الأضحى المبارك.

 

تنظيف الكرشة

5 طريقة فعاله لتنظيف الكرشة

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

يمكنك غسل الكرشة بالمياه جيدا.

ووضعها بعدها في إناء واسع به كمية من المياه، ورفعها على النار حتى تغلى.

قومي بعدها بوضع معلقة كبيرة من ملح الليمون عليها، وتركها لمدة ساعة ونصف.

يمكنك بعدها تنظيفها بالسكينة، فتنظف بكل سهولة.

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طريقة تنظيف الكرشة بالدقيق

المكونات

مياه عادية من الصنبور

3 ملاعق من الدقيق

خطوات تنظيف الكرشة بالدقيق

قومي بتحضير طبق أو علبة من البلاستيك أو أي أناء متاح لديكِ وقومي بوضع 3 ملاعق من الدقيق مع كوب من الماء متوسط الحجم 

اخلطي الدقيق بالمياه، وبعدها انقعي قطعة الكرشة التي تريدين تنظيفها ثم قومي بتركها لفترة تتراوح من 3 لـ 4 دقائق. 

بعدها قومي بالتنظيف وسوف تدهشك النتيجة وسرعة التخلص من أي بقايا عليها.

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طريقة لتنظيف الكرشة ببيكربونات الصوديوم

المكونات

مياه ساخنة

بيكربونات الصوديوم

طريقة التطبيق

قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع المياه الساخنة سوف تلاحظين فوران، وبعد دقائق سوف يهبط الفوران .

انقعي الكرشة في الماء واتركيها أكثر من 5 دقائق .

قومي بالتنظيف بعدها.

 

تنظيف الكرشة

طريقة تنظيف الكرشة بالإسبرين

المكونات

مياه ساخنة

وعدد 3 حبات أسبرين

طريقة تطبيق الوصفه

قومي بتحضير وعاء عميق ثم قومي بوضع المياه الساخنة مع حبوب الأسبرين 

ضعي الكرشة لعدد من الدقائق وسوف تلاحظي النتيجة من أول دقيقة وتعتبر هذه من أفضل الطرق التي تساعد في التنظيف بسرعة وبكل سهولة.

تنظيف الكرشة

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

تعتبر طريقة من أكثر الطرق الذي يتم استخدامها في المنزل، فهي طريقة قوية جداً، كالآتي:

ضعي معلقتين من الخميرة في إناء.

قطعي بعدها الكرشة قطع صغيرة.

اتركي الكرشة في الإناء لمدة ربع ساعة، فيتم التخلص من الرائحة بسهولة وفي نفس الوقت تنظف.

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