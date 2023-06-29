16 مجزرا بكفر الشيخ يستقبل 1498 رأس ماشية فى ثانى أيام العيد

استقبلت مجازر محافظة كفر الشيخ، عدداً كبيراً من الأهالي، لذبح أضاحيهم في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، مجانا، وتلقى كافة الخدمات البيطرية من إجراء الكشف الطبي قبل وبعد الذبح، وتوصيل اللحوم مجانا ب 5 سيارات مخصصة، لتوصيل اللحوم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته للجنة المشتركة للقيام بالمرور الميدانى على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أى مخالفات أو تجاوزات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، مشدداً على أهمية إلتزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى بالمجان بإجمالى 16 مجزر، والتى تستقبل أى أضاحي على مدار اليوم طوال أيام العيد مجاناً، وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة ، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وللحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مجازر كفر الشيخ استقبلت خلال يومي عيد الأضحى المبارك، 1498 رأس ماشية، فاستقبلت في اليوم الأول 817 ماشية، واستقبلت في ثاني أيام عيد الأضحى 681 رأس ماشية، مشيراً إلى أنه جرى تقديم كافة الخدمات البيطرية، بدء من استقبال الماشية، وإجراء الكشف الظاهري عليها، قبل الذبح، والكشف الداخلي بعد الذبح، واستبعاد أي حالة مرضية قبل الذبح، وإعدام المصاب بعد الذبح.





مجازر كفر الشيخ تستقبل الأضاحى