عاجل
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات (شاهد) عضو عمومية السياحة تناشد السلطات السعودية بالتدخل لفتح الطريق لرمى الجمرات
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الكوري " جاي" يقترب بقوة من بايرن ميونخ

كيم مين جاي
كيم مين جاي

اقترب الكوري كيم مين جاي مدافع فريق نابولي الإيطالي من الانتقال لبايرن ميونخ الألماني والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

txt

بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

txt

أزمة بين بايرن ميونخ وبرشلونة بسبب كيميتش

واللاعب لديه شرط جزائي في عقده يقدر بحوالي 50 مليون يورو وهذا هو المبلغ الذي طلبه بايرن ميونخ من باريس سان جيرمان لرحيل لوكاس هيرنانديز، على أن يتم الإعلان عن الصفقتين خلال الأسبوع المقبل.

ويمتد عقد كيم مع نابولي، الذي فاز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ عام 1990 في الموسم الماضي، حتى يونيو 2025 بعدما انضم إليه العام الماضي قادماً من فنربخشة التركي.

الجريدة الورقية