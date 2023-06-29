أزمة فى الحج السياحى بسبب شركة «طوافة».. وتكدس فى المشاعر بسبب تأشيرة الزيارة

الحجاج يواصلون أداء مناسك الحج بمشعر منى..

يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج فى مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعى فى الحرم المكى إثر رميهم الجمرات، ويستكمل الحجاج رمى الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق

وقد استقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق على صعيد منى، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج، وقام ضيوف الرحمن برمى الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا أمس الأربعاء أول أيام الأضحى المبارك- جمرة العقبة.

وعلى صعيد الحج السياحى شهد أمس الأول ازمة شديدة بدات مع اول أيام المناسك بمشعر عرفات حيث استغاث عدد كبير من شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج لهذا الموسم وتوالت الاتصالات من عدد كبير منهم واصفين ما تعرضوا له وحجاجهم بـ«الكارثة»، وبدأت الأزمة عندما فوجئوا مع التصعيد لجبل عرفات بخيام فارغة ليس بها سوى سجاد فقط، ولا طعام ولا أية خدمات مما تم الاتفاق عليها خلال التعاقد الذى أجرته لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة مع شركة «رواف منى» للطوافة التابعة لمؤسسة خدمات إيران، فى حين سدد كل حاج مصرى ما لا يقل عن 150 ألف جنيه، ويصل إلى 500 ألف جنيه.

وبحسب شركات السياحة، كانت الخيام خاوية حتى وقت وصول الحجاج، فيما فوجئ الجميع بتدافع الآلاف من الحجاج المصريين حاملى تأشيرات الزيارة والمجاملة الذين استطاعوا أداء المناسك بشكل طبيعى دون الالتزام بالمسار الإلكترونى الرسمى لبوابة الحج المصرية، وضوابط وزارة السياحة والآثار، وأكد عدد من المندوبين أن حجاج تأشيرات الزيارة أقاموا معهم بخيام «رواف منى» بالاتفاق مع الشركة، كما كان الطعام عبارة عن بوفيه مفتوح لمن لديه القدرة على الوصول إليه فقط.