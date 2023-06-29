إنهاء حياة عشرات العسكريين ببوركينا فاسو إثر هجوم إرهابي

كشفت السلطات الأمنية في بوركينافاسو، عن أسباب مصرع عشرات العسكريين والمتطوعيين، إنه إثر هجومين لمتطرفين شمالي البلاد.

وقالت السلطات في بيان لها، إن الهجومين تعرضه لعدد من المعسكريين والمتطوعيين شمالي البلاد، نتج عن مصرع عشرات الآخرون، حسبما ذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

واوضحت السلطات، أن المتطوعون مدنيين كانوا يتلقون تدريبات عسكريًا لمدة أسبوعين، وانتقله بعد الانتهاء من التدريب لؤازرة الجيش عمليًا، ويقومون عادة بمهام مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.

إرهاب في بوركينافاسو

قتل حوالي أربعون من المتطوعين الأمنيين والمدنيين، في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لفرانس برس الاثنين.

واستهدف الهجوم الأكثر دموية مجموعة "المتطوعون للدفاع عن الوطن" في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل "نحو عشرين شخصًا بينهم ثمانية من المتطوعين" بحسب أحد مسؤوليهم.

وأضاف أنه في اليوم نفسه قتل خمسة متطوعين آخرين ومدني في مركويي في المنطقة وهو ما أكده مصدر أمني متحدثا عن "سلسلة هجمات استهدفا أساسا المتطوعين الأمنيين".

وأضاف أنه "تم اتخاذ إجراءات (لإرسال) تعزيزات إلى المنطقة وحماية السكان المتضررين".

وفي محافظة كومبينغا (جنوب شرق) قرب حدود توغو وبنين، تعرضت "قافلة من المدنيين بمواكبة "متطوعين أمنيين لهجوم في نامويوري" بحسب مصدر أمني آخر من المنطقة موضحا أن "نحو خمسة عشر مدنيا قتلوا".

قال أحد سكان المحافظة إنه بالإضافة إلى المدنيين قُتل "ثلاثة متطوعين" خلال هذا الهجوم. وطلب مساعدة "لمعالجة نحو 10 جرحى".

كما أدى هجوم متزامن آخر ليل السبت الأحد على مراكز الدرك والشرطة في فارامانا (غرب) قرب الحدود مع مالي، إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن بحسب مصدر أمني.

كانت بوركينا فاسو منذ عام 2015 هدفا لهجمات جهادية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم داعش، خلفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

في حين تتركز غالبية الهجمات الإرهابية في شمال وشرق البلاد، تتأثر مناطق معينة في الغرب أيضًا بأعمال العنف بوتيرة أقل.

تعليق الأنشطة السياسية

أعلنت دولة بوركينا فاسو، عن تعليق كافة الأنشطة السياسية بالأحزاب السياسية دون استثناء.

وأكدت الوزارة المسؤولة عن الإدارة الإقليمية، عدم استجابتهم لطلب الإتحاد من أجل التقدم والتغيير (UPC)، الذي يرغب في تنظيم جلسة لمكتبه السياسي الوطني في 18 فبراير 2023.

وأشارت الهيئة، إلى أن البيان الصحفي رقم 3، من قبل رئيس الدولة ، والذي أوقف الأنشطة السياسية ، لا يزال ساريًا.

لكن هذا القرار يحظى بتقدير مختلف من قبل الرأي العام ، لأن بعض المراقبين يقدرون أن الأحزاب السياسية الأخرى كانت قادرة على تنظيم جلستها.

ويستشهدون على وجه الخصوص بمؤتمر الديمقراطية والتقدم (CDP) الذي عقد جلسته في 28 يناير 2023.

أرسلت الوزارة المسؤولة عن الإدارة الإقليمية، تحذيرًا إلى الحزب لأنه أصدر أيضًا توجيهًا من رئيس الدولة.

وقال مصدر مطلع لوكالة معلومات بوركينا فاسو، إن تعليق الأنشطة السياسية يخص جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، دون تمييز وذلك حتى إشعار آخر.