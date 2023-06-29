توافد المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى على حدائق الأوبرا

توافد عدد ضئيل جدا من المواطنين، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على الحدائق التي تحيط بدار الأوبرا المصرية بحي الزمالك بمحافظة القاهرة.



ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال منتصف اليوم.

ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات اول ايام عيد الاضحى المبارك لجميع انحاء الجمهوري، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحان العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الاعظم عرفة

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