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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

توافد المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى على حدائق الأوبرا

احتفالات بجميع انحاء
احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية بعيد الأضحى

توافد عدد ضئيل جدا من المواطنين، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على الحدائق التي تحيط بدار الأوبرا المصرية بحي الزمالك بمحافظة القاهرة.


ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال منتصف اليوم.

 

ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات اول ايام عيد الاضحى المبارك لجميع انحاء الجمهوري، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحان العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الاعظم عرفة

 

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