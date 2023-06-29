تشكيل الإسماعيلي لمتوقع لمواجهة أسوان اليوم في الدوري

استقر المدير الفني حمزة الجمل على تشكيل الإسماعيلي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد أسوان والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

يخوض فريق الإسماعيلي مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الابتعاد عن قاع جدول ترتيب الدوري والهروب من شبح الهبوط الذي بات قريبًا منه.

ويحتل فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن فريق سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الـ12 بنفس رصيد النقاط.

وعلى الجانب الأخر سيخوض فريق أسوان مواجهة اليوم وليس أمامه بديلا عن النقاط الثلاثة من أجل إحياء آمال البقاء في الدوري الممتاز.

ويتواجد فريق أسوان في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غزل المحلة وطلائع الجيش اللذان يتواجدان في المركزين الـ14 والـ15 بنفي رصيد النقاط.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أسوان

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، كريم عرفات

الوسط: محمد حسن ، سيرجي أكا ، أحمد مدبولي

الهجوم: ياو أنور ، محمد الشامي ، فراس شواط

موعد مباراة الإسماعيلي وأسوان والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة أسوان ضد الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.