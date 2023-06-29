المتنزهات كاملة العدد ثانى أيام عيد الأضحى بالفيوم

شهدت الأماكن السياحية بالفيوم إقبالا كثيفًا فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على شواطئ بحيرة قارون وعين السيليين وحديقة الحيوان وشلالات وادي الريان.

وكان لمنطقة وادي الريان النصيب الأكبر من الجذب السياحي وكثافة الزائرين من أبناء المحافظة والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعه والبحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات العديدة.

ويتكون وادي الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى ومنطقة جبل الريان وهى المنطقة المحيطة بالعيون ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى، ويتميز وادي الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة، بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية كما تعتبر منطقة الشلالات من مناطق الرياضات، وهو ما يجعله قبلة للزائرين خلال فترة الأعياد، وخاصة للوافدين من المحافظات المجاورة، كونه يمثل مقصدا لسياحة اليوم الواحد.

إقبال كثيف على شواطيء بحيرة قارون والشلالات

وشهدت الفنادق والقرى السياحية على بحيرة قارون ازدحام كثيف وكذلك على شواطئ البحيرة المفتوحه للجميع، بعكس أول أيام العيد والذي شهد هدوء كبير في غالبية المناطق السياحية والأثرية.

ويرجع زيادة أعداد الزائرين بهذه الكثافة إلى أن غالبية المواطنين يتفرغون فى أول أيام العيد إلى ذبح الأضاحي والزيارات الأسرية وصلة الرحم ويبدأون فى اليوم الثانى الخروج إلى المتنزهات والمناطق السياحية بالمحافظة للاحتفال بالعيد.

وتشهد المناطق السياحية والمحميات الطبيعية وعلى رأسها بحيرة قارون وشلالات وادي الريان توافد أعداد كثيفة من الزائرين نظرا للمناظر الساحرة والطبيعة الخلابة التى تتمتع بها.

وأعلنت غالبية المناطق السياحية والأثرية عن العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الفنية خلال هذه الفترة، وخاصة مع تزامن عيد الأضحى المبارك مع طقس معتدل يتخلله السحب المتوسطة والرياح التي تساعد على تخفيض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يترتب عليه توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبات، والذين يعتبرون الزيارة احتفالا بعيد الأضحى وكذلك مصيف لهم لوجود المساحات المائية الواسعة بالمحافظة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة فى الأماكن السياحية، وتشمل التواجد الأمنى والقوافل الطبية المجهزة وصيانة ونظافة الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، وتجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والمتنزهات والأماكن السياحية.