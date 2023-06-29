الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تستقبل 400 بلاغ خلال العام الحالي

استعرضت هبه محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، مجهودات الوحده خلال الـ ٦ أشهر الماضية.

وأوضحت أن الوحدة تلقت أكثر من 400 بلاغ لأطفال معرضة للخطر تنوع ما بين (إساءات جسدية ونفسية، خدمات وخلافات أسرية، استغلال، وأهمال، إساءات جنسية، وفاة أطفال بشبهة جنائية، عمالة أطفال، إيواء أطفال معثور عليهم، زواج أطفال) وتقديم الدعم اللازم اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وقانونيًا لهم وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة لتلك البلاغات.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العامة، ونيابة الطفل، للوصول للمصلحة الفضلى للطفل، وتطبيق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

وذكرت إن الوحدة تشارك في اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة كعضو فى لجنة إختيار الأم المثالية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية.

ولفت إلى اجتماع أعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، لمناقشة البلاغات الواردة، والتأكيد على المتابعة المستمرة لها حتى زوال الخطر عن الأطفال، كما تم الإتفاق على عمل بروتوكول مع قسم التوجيه النفسى بمديرية التربية والتعليم لعمل التدخلات النفسية اللازمة للحالات، وعمل حملات مكثفة لتوعية الأطفال والأباء والمدرسين ضد جرائم التحرش ومخاطر الإنترنت، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الأطفال.

استقبال وفد من فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة

ونوهت إلى إنه تم استقبال وفد من فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمناقشة ما تم عمله بمحافظة الشرقية فى مجال مناهضة جريمة ختان الإناث، وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى قامت بها وحدات الحماية فى هذا الشأن، كما تم زيارة جمعية شباب الشرقية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم، لمقابلة الفئات المستهدفة، وتم الإشادة بإنجازات محافظة الشرقية فى هذا الشأن، واعتبارها أفضل المحافظات التى تم زيارتها من حيث الأنشطة والفعاليات والاهتمام بتلك القضية.

وأوضحت بأنه تشكيل لجنة لشؤون ذوي الهمم، وذلك بعضوية الوحدة العامة لحماية الطفل، والمشاركة فى اجتماع للاتفاق على آلية العمل بها، وتوحيد الجهود الخاصة بذوي الهمم وتفعيلها.

وعرضت توصيات اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، وبحضور ممثلين عن (مديرية التربية والتعليم، مديرية الشباب والرياضة، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الصحة، مديرية الاوقاف، المنطقة الأزهرية، عميد كلية التربية والطفولة) والتي تم مناقشة البلاغات الواردة لوحدات حماية الطفل العام والفرعية، واستعراض بعض نماذج للبلاغات وأشكال الإساءات التي يتعرض لها الأطفال، وكيفيه إزالة الخطر عنهم، وتم الاتفاق على تدريب طلاب كلية التربية والطفولة على التوعية بأشكال الإساءات المختلفة التي يتعرض لها الأطفال، وعمل حملات توعوية موسعه على مستوى كل الهيئات والمديريات المشاركة، وعمل حملات توعية للأهالي والأسرة للرقابة على الأبناء وتقديم الدعم الكامل لهم.