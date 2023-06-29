الزومبا تجذب السياح على شواطئ الغردقة احتفالا بعيد الأضحى

جذبت رياضة الزومبا الآلاف على شواطئ الغردقة من السياح المصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك في ظل احتفالات ثان أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ المفتوحة على أنغام الموسيقى في جو ترفيهي يسوده البهجة والسرور.

ممارسة رياضة الزومبا على حمامات السباحة والشواطئ

و كشف علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر بأن فنادق الغردقة تحرص على الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة السائحين المصريين والأجانب حيث شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا على ممارسة رياضة الزومبا على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن احتفالا بالعيد.

لافتا إلى أن الزومبا هي رقصة رياضية جذبت الصغار والكبار والرجال و السيدات ويحرص السياح على ممارستها يوميا وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم وتلقى إعجاب وتوافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأوضح ايهاب السيد مدير عام إحد الفنادق السياحية بالغردقة بأن رياضة الزومبا محببة لدى السياح وتلقى إقبال كبير خاصتا من السيدات وهي برامج ترفيهية وينصح بها الأطباء لأنها تحسن الحالة النفسية والمزاج العام

وكانت فنادق الغردقة قد نظمت فى أول أيام عيد الأضحى احتفالات مختلفة من خلال برامج ترفيهية وأكلات تعبر عن العيد من فته وبط ولحوم.

وشهدت شواطئ الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى إقبال كبير من المصريين من كل محافظات مصر للاحتفال بالعيد حيث يحتفل الآلاف من المصريين من أبناء البحر الأحمر والمحافظات بأول أيام عيد الأضحى.

وشهدت الفنادق والقرى السياحة بالغردقة مع بدء إجازة عيد الأضحى ارتفاعا كبيرا في الحجوزات المؤكدة لتعلن إدارات الحجز في الفنادق والقري السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد خلال أسبوع إجازة عيد الأضحي المبارك حسب الحجوزات المؤكدة للنزلاء من المصريين والأجانب والعرب.

وأكد إيهاب السيد مدير أحد فنادق الغردقة أن الاحتفال بعيد الأضحى بالفندق يختلف عن أى احتفال آخر من خلال وضع برنامج ترفيهى للنزلاء من المصريين وأيضا السياح.

حيث أن الفندق به سياح من 22 جنسية

وأشار السيد إلى أن بوفيهات الأكلات خلال العيد بها العديد من المشويات والفتة الضانى والبط

وأشار علاء الدين محمود مدير فندق إلى أن أول أيام عيد الأضحى به مهرجان للمشويات والبط والفتة

كما أضاف محمود إلى أن بوفيه وجبه الغذاء به مهرجان للبط والفتة الضانى

والشيش طاووق ووجبه العشاء بها مهرجان للحم الضانى والخراف المشوية.

الزومبا