حبس المتهم بإنهاء حياة عامل بأوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل عامل بأوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

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وأقر المُتهم بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ضبطه، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة المجني عليه، نتيجة خلافات متعلقة بتجهيز ملابس، تدخل إثرها المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى عليه خلالها بمقص.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة الضحية، وأوضحت لرجال المباحث كيفية وتفاصيل مقتله، كما تم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.

وتُعيد هذه الواقعة قيام شخص بإنهاء حياة والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته فى قضية مذبحة حدائق الأهرام قبل عدة سنوات.

وأمرت حينها النيابة العامة بتشريح جثث المجني عليهم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم التي أودت بحياتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة إنهاء حياة، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،

وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقته، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة المجرمين لتقديمهم للعدالة من أجل القصاص منهم، ويأتي ذلك في إطار السعي العام للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.