أجواء الاحتفال بعيد الأضحى تغيب عن شوارع السوان (شاهد)

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يبدو أن أجواء الاحتفال بالعيد قد تغيبت في السودان هذا العام خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترات الأخيرة.

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الحروب تجبر الناس على النزوح وتفريق الأسر

وبسبب الحرب الدائرة في السودان، تعاني العديد من الأسر من التشتت والفراق، فالحروب تجبر الناس على النزوح وتفريق الأسر، مما يجعل من الصعب على الأفراد أن يجتمعوا معًا للاحتفال بالعيد.

وتؤدي الحرب إلى اضطرابات أمنية وعدم استقرار في البلاد، مما يجعل الناس يشعرون بالخوف والقلقت، حيث يتجنب الناس التجمعات العامة والاحتفالات في الشوارع، حفاظًا على سلامتهم.

أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية منذ عقود، وهذا يجعل من الصعب على الكثير من الناس في السودان الاحتفال بالأعياد بالطريقة التي يريدونها، ويبدو أن الأضحية، التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة لشراء الأضاحي وتجهيزها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ليست استثناءً من هذا الواقع.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السودانيين لا يزالون يحتفلون بعيد الأضحى بطرقهم الخاصة وبما يتاح لهم من الإمكانيات والموارد، من خلال قيام الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في السودان، بتنظيم حملات لتوزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، وهذا يعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي الذي يميز الشعب السوداني.