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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الري ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

في ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية، تواصل أجهزة الوزارة متابعة  حالة المنظومة المائية خلال أجازة العيد بمختلف المحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة ، حيث يتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد .

كما تواصل أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .

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