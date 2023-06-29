جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يونيو 2023

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات، اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرون من شهر يونيو لعام 2023 الجاري حيث تقام مباراتين في إطار بطولة الدوري المصري بالإضافة لمباراة مهمة للمنتخب القطري وهي كالأتي:

الدوري المصري الممتاز :

الإسماعيلي ضد أسوان ..

يستقبل فريق الدراويش ضيفه أسوان على ملعب استاد الإسماعيلية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما بالسابعة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد البنك الأهلي ..

يخوض الأهلي مباراة مهمة ضد البنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية:

قطر ضد الهندوراس ..

وفي تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل يلتقي منتخب قطر مع الهندوراس في إطار منافسات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، والتي يشارك فيها المنتخب القطري كضيف للبطولة.

وتقام المباراة في إطار منافسات دور المجموعات، وكان العنابي قد خسر بنتيجة 2-1 أمام هايتي في مباراة الجولة الأولى.