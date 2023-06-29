مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.

وتهيب مصر للطيران بالحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبدالعزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية.



2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.



3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.