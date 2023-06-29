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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.

وتهيب مصر للطيران بالحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية 

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مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة

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مصر للطيران تتوقع نقل 10 ملايين راكب العام الجاري (فيديو)

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبدالعزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية. 


2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.


3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.

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