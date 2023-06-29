السعودية.. مقتل مسلح بعد تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بمقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة.

وأفاد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملا سلاحا ناريا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

وأكد تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.