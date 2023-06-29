بايدن يستخدم جهاز لتنظيم النوم

بعد أن أثار بلبلة حول ما ظهر في وجهه من علامات للمرة الثانية، غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، البيت الأبيض، لإلقاء خطاب اقتصادي في شيكاغو، وفق العربية نت.

إلا أن الجدل لم يتوقف، ليتبين أن سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 80 عاما، يستخدم جهاز CPAP لتنظيم النوم.

أمام ذلك، أطل المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، موضحا أن الرئيس يعاني منذ عام 2008 من مشاكل بالنوم، وفق تقارير طبية، لذلك استخدم جهاز CPAP.

وأكد أنه أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي، بحسب تعبيره.

في حين يعد استخدام الآلة تطورا حديثا ولكنه لا يرتبط بحالة جديدة أو ظروف بيئية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لكي يتحدث عن صحة الرئيس.

يذكر أن سجلاً صحياً أصدره طبيب بايدن في عام 2019 كان كشف أن توقف التنفس أثناء النوم تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.



