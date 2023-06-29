للمرة الأولى.. بيراميدز يجري اختبارات الناشئين استعداداً للموسم الجديد

تنطلق اختبارات الناشئين بنادي بيراميدز، لأول مرة، بعد عيد الأضحى المبارك، لاختيار عدد من اللاعبين، للتواجد في قطاعات الناشيئن والمراحل السنية المختلفة، حيث ستجرى الاختبارات بملاعب النادي الفرعية لاستاد الدفاع الجوي.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز، على تسهيل تقديم الراغبين في اجراء الاختبارات، والتقديم بصورة محترفة، لاسيما أن النادي يجري اختباراته لأول مرة، وسيكون هناك فرصة كبيرة للجميع بشأن التواجد داخل القطاع وارتداء قميص الفريق السماوي.

ويبدأ اللاعب الراغب في حضور الاختبارات، التسجيل عبر الرابط المتواجد على الصفحة الرسمية، من أجل الحصول على موعد الاختبار والملعب، الذي سيجري فيه الاختبار على حسب الفئة العمرية للاعب.

وتجرى الاختبارات من مواليد 2005 وحتى مواليد 2015، حيث تبدأ الاختبارات يوم 9 يوليو المقبل، تحت أشراف لجنة فنية يتم اختيارها من قبل إدارة قطاع الناشئين برئاسة الكابتن معتصم سالم، حيث سيتواجد مدربي القطاع، من أجل اختيار العناصر المميزة التي سيتم اكتشافها خلال الاختبارات.

بلاتي توريه أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسموحة



على جانب آخر اختير الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة ٥-٢ على سموحة في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة رائعة وقاد بيراميدز لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى ٦٧ نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

لفتة رائعة من بيراميدز على هامش مباراة سموحة

وكان فريق نادي بيراميدز قد قدم قميصاً تذكارياً للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

ونجح بيراميدز في حسم بطاقة التأهل للمشاركة في دوي ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه.

بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم طارق حامد

على جانب آخر دخل طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز تمهيدًا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج" البريمو"، على قناة "تن": "نادي بيراميدز رصد مبلغًا يقترب من 15 مليون جنيه كراتب سنوي للتعاقد مع طارق حامد لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.